Infestação de piolhos

Existem vários tratamentos eficazes, vendidos com ou sem receita médica (de venda livre), disponíveis para o tratamento dos piolhos da cabeça.

Xampus e cremes vendidos sem receita, que contêm piretrinas juntamente com butóxido de piperonila, são aplicados durante dez minutos e, depois, enxaguados.

A permetrina vendida com receita (uma forma sintética da piretrina) é igualmente eficaz quando aplicada em líquido ou em creme.

A suspensão de Spinosad (líquido) pode ser usada em crianças a partir de 4 anos de idade e é esfregada no couro cabeludo seco e aplicada nos cabelos secos, deixada por 10 minutos e, depois, enxaguada com água morna. O contato com os olhos deve ser evitado. Se piolhos vivos forem vistos depois de sete dias, um segundo tratamento deverá ser feito.

O Malathion vendido com receita é altamente eficaz na eliminação dos piolhos adultos e seus ovos, mas como é um produto inflamável e de odor desagradável, e deve permanecer na pessoa por um período de 8 a 12 horas, ele não é o primeiro tratamento prescrito pelos médicos.

O lindano, um medicamento vendido com receita que pode ser aplicado como loção ou xampu, também cura a infestação por piolhos, mas não é mais recomendado devido à resistência generalizada e aos efeitos colaterais tóxicos.

Todos os tratamentos para piolho devem ser repetidos a cada 7 ou 10 dias para a eliminação dos piolhos recém-chocados. Os piolhos começaram a ficar resistentes aos medicamentos e podem ser difíceis de eliminar. A ivermectina é geralmente administrada por via oral quando os piolhos resistem ao tratamento padrão.

A maioria dos tratamentos também mata as lêndeas, porém não as remove. As lêndeas mortas não têm que ser removidas, mas os medicamentos nem sempre matam todas elas. Como nem sempre é possível distinguir entre lêndeas vivas e mortas, os médicos recomendam que elas sejam removidas. Além disso, uma pequena porcentagem de crianças com lêndeas em seus couros cabeludos ainda tem piolhos vivos. A extração requer um pente de dentes finos, que é frequentemente fornecido com os produtos para remoção de piolhos, e uma procura minuciosa (daí o termo “catar lêndeas”).

Uma vez que as lêndeas estão firmemente agarradas ao cabelo, há vários preparados disponíveis (xampus, géis e sprays), vendidos sem receita, para soltá-las. Ficar trinta minutos sob o secador de cabelos quente, também pode ajudar a matar as lêndeas (mas não os piolhos). As lêndeas são levadas do couro cabeludo à medida que os cabelos crescem. Se não houver lêndeas em 0,64 centímetros (¼ de polegada) do couro cabeludo, a pessoa não tem piolhos vivos.

Em relação aos piolhos da cabeça, os médicos não têm boas evidências de que seja necessário limpar ou jogar fora os itens pessoais, ou afastar a pessoa da escola ou do trabalho. Entretanto, vários especialistas recomendam que peças do vestuário ou roupas de cama contaminadas com as lêndeas dos piolhos sejam substituídas ou descontaminadas, através da lavagem completa ou limpeza a seco. Esses itens devem provavelmente ser secos em uma secadora que atinja mais ou menos 54 ºC (130 °F), por cerca de 30 minutos.