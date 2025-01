Infestação de percevejos

As marcas da picada aparecem na pele por volta de algumas horas até dez dias depois da picada. Elas podem ter qualquer dos aspectos a seguir:

Apenas orifícios diminutos

Manchas planas arroxeadas

Manchas vermelhas, protuberâncias sólidas salientes ou urticária (vergões), muitas vezes pruriginosas e com um orifício diminuto no centro.

Bolhas

As picadas são indolores, mas podem causar coceira em algumas pessoas. Elas podem aparecer dispostas em padrões lineares ou podem ser vistas agrupadas. Adultos mais velhos desenvolvem sintomas menos frequentemente do que pessoas mais jovens. As marcas da picada desaparecem cerca de uma semana depois. Se as pessoas coçarem o local das picadas, elas podem desenvolver uma infecção.

As pessoas podem ficar ansiosas sobre a dificuldade e a despesa de livrar-se de uma infestação por percevejos. Elas também podem sofrer de angústia emocional, pois eventualmente não são mais convidadas às casas de outras pessoas ou podem ser rejeitadas por familiares e amigos ou podem isolar-se para evitar espalhar os insetos.