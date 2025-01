Geisel School of Medicine at Dartmouth

O delírio de infestação parasitária é uma crença equivocada de que parasitas infestaram o corpo.

Pessoas com delírio de infestação parasitária têm uma crença falsa e inabalável de que estão infestadas de insetos, vermes, ácaros, piolhos, pulgas, ou outros organismos. Algumas pessoas acreditam que suas casas, arredores, e roupas, também foram infestados. Elas geralmente dão descrições expressivas de como os organismos entram em seus corpos através da pele e outros orifícios do corpo, e circulam por ele.

As sensações de coceira, de que algo está rastejando, e irritação são bastante reais para elas. Na tentativa de se livrarem dessas sensações, as pessoas tendem a arranhar, beliscar, ou mutilar a pele causando, desta forma, feridas ou lesões. Tais feridas podem às vezes ficar infectadas. Outras pessoas aplicam na pele vários produtos químicos e/ou desinfetantes. Esses produtos químicos podem causar irritação na pele, ou reação alérgica.

As pessoas trazem ao médico amostras de cabelo, pele e detritos, como cascas de feridas secas, poeira e fiapos de tecido para provar que a infestação é real. Elas podem colocar as amostras em lâminas de microscópio, ou levá-las em um recipiente. O delírio de infestação parasitária afeta com mais frequência pessoas acima de 50 anos e mulheres, porém é um distúrbio muito raro.

Algumas pessoas com delírio de infestação parasitária podem apresentar um distúrbio que provoca uma excessiva preocupação com a própria saúde (transtorno de ansiedade de doença, antes conhecido como hipocondria) ou podem tomar conhecimento de algum distúrbio parasitário (por exemplo, sarna) a partir da mídia, ou por terem tido contato com uma pessoa infectada por tal distúrbio. Algumas pessoas com o delírio de infestação parasitária apresentam também quadros de saúde mental, como esquizofrenia, depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, mas a maioria delas não apresenta tais problemas. O abuso de certas drogas ilícitas (como cocaína ou metanfetamina) ou a abstinência após o uso prolongado de álcool também pode levar ao delírio de infestação parasitária (consulte Sintomas/Delirium tremens…).

Diagnóstico de delírio de infestação parasitária Avaliação médica Às vezes, é difícil para os médicos diagnosticarem um delírio de infestação parasitária, pois muitos distúrbios reais da pele, tais como alergias, dermatite ou parasitas reais também causam sensação de coceira. Além disso, as feridas ou irritação da pele, causadas pelo ato de coçar e o uso de produtos químicos, podem ser similares a outros distúrbios da pele. Os médicos baseiam o diagnóstico no exame físico e no histórico do paciente, incluindo qualquer histórico de uso de medicamento ou substância ou de distúrbios mentais. Eles podem realizar raspagens da pele e, às vezes, exames de sangue, para descartar infestações reais e outras doenças. Caso uma infestação real seja descartada, pode ser útil um exame com um médico especializado em quadros de saúde mental (psiquiatra) para determinar se o delírio de infestação parasitária é parte de um distúrbio mental.