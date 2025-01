Tinea corporal (Tinea corporis)

Medicamentos antimicóticos aplicados na pele ou tomados por via oral

A tinea corporis é tratada com imidazol, ciclopirox, naftifina ou terbinafina em creme, loção ou gel aplicado diretamente na área afetada (uso tópico) duas vezes ao dia por 7 a 10 dias depois que a erupção cutânea tiver desaparecido completamente, o que geralmente leva cerca de 2 a 3 semanas. Se o medicamento for interrompido cedo demais, a infecção pode não ser completamente eliminada e as placas voltam a surgir. Podem decorrer vários dias até os cremes, loções ou géis antimicóticos reduzirem os sintomas. (Consulte também a tabela Alguns medicamentos antimicóticos aplicados na pele [medicamentos tópicos].)

As infecções difíceis de tratar e relativamente disseminadas podem ocorrer em pessoas infectadas com os fungos Trichophyton rubrum e em pessoas com doenças debilitantes. Nessas pessoas, a terapia mais eficaz é um medicamento antimicótico, como o itraconazol ou a terbinafina, administrado por via oral por 2 a 3 semanas.