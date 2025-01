Uma reação dermatofítica é a reação do corpo a uma infecção causada por dermatófito (fungo) e trata-se de uma erupção cutânea que surge em uma área do corpo que não é a área onde a infecção se inicia.

(Consulte também Considerações gerais sobre infecções fúngicas da pele).

Uma reação dermatofítica não é, na verdade, um tipo de dermatofitose. Em vez disso, uma infecção fúngica em uma área do corpo pode provocar o surgimento de uma erupção alérgica na pele em uma outra área do corpo não infectada. Por exemplo, uma infecção fúngica no pé pode causar o aparecimento de uma erupção cutânea volumosa e pruriginosa nos dedos da mão. Essas erupções (dermatofítides, também chamadas de reações de identidade ou id) são reações alérgicas ao fungo. Não são produzidas pelo fato de se tocar na zona afetada. As erupções podem surgir em várias áreas diferentes do corpo ao mesmo tempo.

As erupções são geralmente pruriginosas. Elas podem surgir como:

Manchas pequenas, cheias de líquido (nas mãos ou nos pés)

Calombos sólidos

Placas vermelhas e salientes

Áreas profundas, salientes e do tipo hematoma nas canelas

Manchas rosadas que lembram alvos

Inchaços vermelhos e salientes (urticária)

Reação dermatofítica Imagem Imagem cedida por cortesia dos CDC e da Dr.ª Lucille K. Georg, por intermédio da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Diagnóstico de reação dermatofítica Exame da pele arranhada Os médicos baseiam o diagnóstico de reações dermatofíticas no exame de raspagens da pele. As amostras das áreas com a infecção causada pelo dermatófito mostram o fungo, mas as amostras das áreas com reação dermatofítica não mostram. Essa combinação de achados indica que a segunda erupção cutânea (separada) é uma reação dermatofítica.