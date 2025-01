A pitiríase versicolor provoca muitas placas escamosas de cor escura, marrom, rosa ou branca no tronco, pescoço, abdômen e, ocasionalmente, no rosto. As placas podem se juntar e formar placas maiores. As placas não ficam bronzeadas, então, no verão, quando a pele ao redor fica bronzeada, as placas ficam evidentes. As pessoas com pele escura natural podem notar placas mais claras. As pessoas com pele naturalmente clara podem desenvolver placas mais escuras ou mais claras.

A pitiríase versicolor geralmente não causa outros sintomas.