Pé de atleta (Tinea pedis)

Medicamentos antimicóticos aplicados na pele ou, ocasionalmente, tomados por via oral

Medidas para manter os pés secos

O tratamento mais seguro do pé de atleta é com medicamentos antimicóticos aplicados diretamente na área afetada (uso tópico). Porém, o pé de atleta normalmente tem reincidência, e as pessoas geralmente têm que tomar medicamentos antimicóticos por um longo período. Os medicamentos antimicóticos administrados por via oral, como o itraconazol e a terbinafina, são eficazes, mas podem causar efeitos colaterais. Em algumas situações, medicamentos antimicóticos tópicos e orais são usados ao mesmo tempo.

Reduzir a umidade nos pés e nos calçados também ajuda a prevenir a reincidência. É importante usar sapatos com abertura nos dedos ou sapatos com “respiro”, além de trocar as meias com frequência, principalmente durante as estações mais quentes. As pessoas devem secar bem os espaços entre os dedos do pé com a toalha após o banho. Para ajudar a manter os pés secos, as pessoas podem aplicar talcos antimicóticos (por exemplo, com miconazol), violeta de genciana ou solução de cloreto de alumínio, ou ainda colocar os pés inteiros na solução de Burow (acetato básico de alumínio). (Consulte também a tabela Alguns medicamentos antimicóticos aplicados na pele [medicamentos tópicos].)