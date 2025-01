Intertrigo é a irritação e a ruptura da pele (maceração) em áreas onde duas superfícies da pele ficam em atrito.

Às vezes, infecções causadas por bactérias ou leveduras se desenvolvem.

O diagnóstico é baseado no local e na aparência da erupção cutânea e, às vezes, na análise de raspagens da pele e cultura, para ver se há infecção.

O tratamento envolve manter a pele seca e eliminar as infecções.

(Consulte também Considerações gerais sobre infecções fúngicas da pele).

O intertrigo surge quando a combinação de atrito e umidade local amacia e irrita a pele e causa a sua ruptura. Essa ruptura geralmente leva à infecção causada por levedura ou bactéria. A área afetada apresenta vermelhidão, irritação, coceira, ou com uma combinação desses sintomas.

As áreas mais afetadas são áreas quentes e úmidas, como sob os seios, entre as pregas do estômago, entre os dedos das mãos ou dos pés, nas axilas, sob as nádegas, e na virilha.

Intertrigo Imagem © Springer Science+Business Media

O intertrigo geralmente ocorre em pessoas com obesidade ou que suam excessivamente e em pessoas em quem as roupas entram em atrito com a pele ou que retêm umidade.

Diagnóstico de intertrigo Um exame médico da pele

Às vezes, exame de raspagens e cultura de pele para pesquisar infecção por levedura Os médicos baseiam o diagnóstico de intertrigo na localização e na aparência da pele afetada. Os médicos podem retirar a pele fazendo raspagens e analisá-las ao microscópio. Esse teste ajuda os médicos a descobrir se a causa do intertrigo é a infecção causada por levedura. Ocasionalmente, as raspagens são mantidas em cultura (processo de cultivo de um organismo em laboratório para identificação) para ajudar os médicos a identificar qualquer infecção causada por bactéria ou levedura.