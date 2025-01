Considerações gerais sobre infecções fúngicas da pele

Os fungos geralmente vivem em áreas úmidas do corpo, na junção das superfícies da pele: entre os dedos do pé, na área genital e sob os seios. Leveduras e bolores são tipos de fungos.

Candida e Malassezia furfur são leveduras que causam infecções fúngicas comuns.

Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton são dermatófitos que causam infecções fúngicas. Os dermatófitos são bolores (um tipo de fungo).

Muitos desses fungos vivem apenas nas camadas superficiais da epiderme (extrato córneo) e não penetram em zonas mais profundas.

Pessoas com obesidade são mais propensas a contrair essas infecções, pois têm excesso de pregas cutâneas, sobretudo se a pele dentro de uma prega ficar irritada e rachada (intertrigo). Pessoas com diabetes também são mais sensíveis a essas infecções fúngicas.

Por estranho que pareça, as infecções fúngicas em uma parte do corpo podem provocar erupções cutâneas em outras partes do corpo não infectadas. Por exemplo, uma infecção fúngica no pé pode causar uma erupção cutânea volumosa e pruriginosa nos dedos da mão. Essas erupções, chamadas reações dermatofíticas, são reações alérgicas aos fungos. Não são produzidas pelo fato de se tocar na zona afetada.

Diagnóstico de infecções fúngicas da pele Raspagens ou culturas de pele O médico pode suspeitar da presença de uma infecção fúngica quando visualiza uma erupção cutânea avermelhada, inflamada ou escamosa numa das zonas frequentemente afetadas. Ele geralmente pode confirmar o diagnóstico de uma infecção fúngica da pele raspando uma pequena porção de pele para examiná-la ao microscópio ou para colocá-la num meio de cultura em que o fungo específico pode crescer e ser identificado.