Considerações gerais sobre dermatofitoses (Tinea)

Um exame médico da pele

Exame de raspagens

Às vezes cultura de raspagens

Os médicos muitas vezes conseguem identificar uma infecção por tinea por sua aparência.

Para confirmar o diagnóstico de tinea, os médicos fazem raspagens da pele e as analisam no microscópio. Os médicos fazem uma cultura das raspagens (processo de cultivo de um organismo em laboratório para identificação) apenas se a pessoa tiver infecção no couro cabeludo ou na unha. Identificar o tipo do fungo ajuda os médicos a escolherem o melhor tratamento.