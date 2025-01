Candidíase (infecção por levedura)

A candidíase é uma infecção provocada pela levedura Candida.

A candidíase tende a ocorrer nas áreas úmidas da pele.

Essa infecção da pele pode causar erupções cutâneas, descamação, coceira e inchaço.

Os médicos examinam as áreas afetadas e analisam amostras da pele no microscópio ou numa cultura.

Os cremes antimicóticos ou medicamentos antimicóticos administrados por via oral geralmente curam a candidíase.

(Consulte também Considerações gerais sobre infecções fúngicas da pele).

Levedura é um tipo de fungo.

Candida é uma levedura que tipicamente reside na pele e na boca, no aparelho digestório e na vagina e, de forma geral, não causa danos. No entanto, em determinadas condições, a Candida pode infectar as membranas mucosas e as zonas úmidas da pele. As áreas geralmente afetadas são a mucosa da boca, a virilha, as axilas, os espaços entre os dedos das mãos e dos pés, o pênis não circuncidado, sob os seios, as unhas e as pregas cutâneas na região do estômago. Candida também pode causar infecções em outras áreas do corpo, como boca, esôfago e vagina (consulte também Candidíase).

As condições que permitem a infecção da pele causada pelo fungo Candida incluem:

Clima quente e úmido

Roupas íntimas apertadas e sintéticas

Má higiene

Trocas não frequentes de fraldas ou roupas íntimas, principalmente em crianças e idosos

Sistema imunológico enfraquecido por causa de diabetes, infecção por HIV/AIDS ou uso de corticosteroides e outros medicamentos que debilitam o sistema imunológico (incluindo medicamentos para tratar câncer)

Gravidez, obesidade ou uso de antibióticos

Outros distúrbios da pele, como intertrigo e psoríase

Os pacientes tratados com antibióticos podem desenvolver candidíase, porque os antibióticos matam as bactérias que residem normalmente no organismo, permitindo o crescimento descontrolado de Candida. Os corticosteroides ou a terapia imunossupressora posteriores ao transplante de um órgão também podem reduzir as defesas do organismo contra a candidíase. Os corticosteroides inalados, frequentemente usados por pessoas com asma, podem causar candidíase oral.

Em algumas pessoas (geralmente as que têm um sistema imunológico enfraquecido), a Candida pode invadir os tecidos mais profundos, bem como o sangue, e provocar uma candidíase sistêmica com risco de morte.

Sintomas de candidíase Sintomas de candidíase dependem da localização da infecção. Candidíase cutânea A candidíase nas pregas cutâneas ou no umbigo geralmente provocam uma erupção de cor vermelho-vivo, por vezes, com rachadura da pele. Podem surgir pequenas pústulas, principalmente nas extremidades da erupção cutânea, que podem ser acompanhadas de coceira ou de ardor intensos. Uma erupção cutânea provocada por Candida em torno do ânus pode ser pruriginosa, esbranquiçada ou avermelhada e ficar em carne viva. Os bebês podem desenvolver assaduras por Candida. Erupção cutânea das fraldas causada por cândida Imagem Imagem fornecida pelo Dr. Thomas Habif. Candidíase vaginal e candidíase peniana A candidíase vaginal (infecção vaginal por leveduras) é comum, especialmente em mulheres grávidas, diabéticas ou tomando antibióticos. Os sintomas de uma infecção vaginal por leveduras incluem um fluxo vaginal semelhante a queijo, de cor branca ou amarelada, e a sensação de ardor, coceira e rubor das paredes e da região externa da vagina. Candidíase vaginal Ocultar detalhes Esta fotografia mostra o inchaço e vermelhidão da vagina e uma secreção branca causada infecção por levedura. BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY A candidíase peniana afeta, com mais frequência, homens diabéticos, não circuncidados ou cujas parceiras sexuais sofrem de candidíase vaginal. Às vezes, a erupção cutânea pode não ter sintoma algum, mas geralmente a infecção provoca erupção vermelha, em carne viva, que coça e queima, às vezes dolorosa, na cabeça do pênis. Aftas Candidíase oral é candidíase dentro da boca. As placas brancas cremosas, típicas da candidíase oral, aderem à língua e a ambos os lados da boca e podem ser dolorosas. As placas podem ser raspadas com o dedo ou algum objeto sem ponta, e podem sangrar ao serem raspadas. Embora sejam frequentes nas crianças saudáveis, nos adultos, a candidíase oral pode ser um sinal de sistema imunológico enfraquecido, possivelmente resultado de câncer, diabetes ou vírus da imunodeficiência humana (HIV). O uso de antibióticos que eliminam as bactérias antagonistas aumenta a possibilidade de contrair aftas. Aftas Ocultar detalhes Manchas brancas cremosas são observadas dentro da boca e podem sangrar quando raspadas. Esse achado é típico da candidíase oral, que é causada pela infecção por Candida. Imagem fornecida pelo Dr. Thomas Habif. Queilite angular (boqueira) A queilite angular é a candidíase nos cantos da boca, que provoca rachaduras e pequenas fissuras. Ela pode surgir em consequência de lamber crônico dos lábios, de chupar o dedo, de dentaduras mal adaptadas ou de qualquer outro distúrbio que deixe as extremidades labiais suficientemente úmidas para o desenvolvimento dos fungos. Queilite angular Ocultar detalhes Esta imagem mostra uma queilite angular (às vezes, chamada de boqueira) causada pela infecção por Candida nos cantos da boca. © Springer Science+Business Media Candidíase ungueal A paroníquia por Candida é a candidíase nas dobras da unha ou nas cutículas, que provoca vermelhidão dolorosa e inchaço ao redor da unha. No caso de infecção duradoura, a área sob a unha pode ficar branca ou amarela, e a placa da unha pode se soltar do leito ungueal (onicólise). Esse distúrbio ocorre, normalmente, em pessoas com diabetes ou com um sistema imunológico deficiente, podendo também surgir em pessoas saudáveis que frequentemente submetem as mãos à umidade e lavagens constantes. Infecção das unhas (candidíase) Ocultar detalhes As infecções das unhas causadas por Candida podem afetar a placa ungueal (onicomicose – observada na base da unha), os cantos da unha (paroníquia) ou ambos. Imagem cedida por cortesia dos CDC e de Sherry Brinkman, por intermédio da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Candidíase mucocutânea crônica A candidíase mucocutânea crônica provoca áreas vermelhas e grossas, com pus e crostas, que lembram psoríase, principalmente no nariz e na testa. As pessoas que apresentam esse quadro clínico também estão propensas a ter afta. Candidíase mucocutânea crônica Ocultar detalhes As pessoas que têm candidíase mucocutânea crônica desenvolvem áreas vermelhas, com crostas espessas e cheias de pus que podem se assemelhar à psoríase. Essas áreas podem aparecer no nariz, na testa e em outros lugares. Imagem cedida por cortesia de www.doctorfungus.org © 2005.

Diagnóstico de candidíase Um exame médico da pele

Exame ou cultura de uma amostra de raspagem Muitas vezes, o médico pode identificar a candidíase observando sua erupção cutânea característica ou o resíduo espesso, branco e pastoso que origina. Para confirmar o diagnóstico de candidíase, o médico pode realizar uma raspagem da pele danificada, ou do resíduo, com um bisturi ou uma espátula. A amostra coletada por raspagem é, então, examinada ao microscópio ou depositada num meio de cultura (uma substância que permite o crescimento dos micro-organismos), com vista a identificar o fungo específico.