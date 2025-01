Impetigo e ectima coçam e causam dor leve. Normalmente, a coceira faz a pessoa, sobretudo as crianças, se coçarem, arranhando-se e espalhando, assim, a infecção.

O impetigo geralmente causa acúmulos de bolhas minúsculas que se rompem e formam uma crosta amarelada escura sobre as feridas (úlceras).

O impetigo bolhoso é similar, mas nesse caso, as feridas geralmente aumentam rapidamente e formam bolhas maiores. As bolhas podem aparecer como uma mancha vermelha antes de formar bolhas maiores. As bolhas então estouram, expondo a pele em carne viva, que fica coberta com uma crosta amarelada escura.

Exemplos de impetigo Impetigo No impetigo, os grupos de feridas se rompem e formam uma crosta amarelada escura. Imagem cedida por cortesia do Dr. Thomas Habif. Impetigo em uma criança Esta criança com impetigo apresenta conglomerados de feridas escamosas com crostas amareladas. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Impetigo bolhoso Esta fotografia mostra impetigo bolhoso no abdômen de um bebê. A infecção começa como uma placa vermelha que se transforma em manchas pequenas cheias de pus. Estas se unem e acabam desenvolvendo bolhas (vesículas) amareladas que se rompem e formam crostas. ... leia mais SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ectima é uma forma de impetigo. Ele é caracterizado por úlceras pequenas e superficiais, que se parecem com perfurações e que, às vezes, contêm pus. A crosta que cobre as úlceras é mais espessa que a crosta formada no impetigo. Sua cor é marrom-escura, quase preta. A área ao redor das úlceras é geralmente inchada e sua cor é roxo-avermelhada.