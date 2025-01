O eritrasma é uma infecção das camadas superficiais da pele, causada pela bactéria Corynebacterium minutissimum.

(Consulte também Considerações gerais sobre infecções bacterianas da pele).

O eritrasma afeta, na maioria das vezes, os adultos, principalmente aqueles com diabetes e os que vivem em climas quentes e úmidos.

O eritrasma é mais comum nos pés, onde provoca escamação, rachadura e ruptura da pele entre os dois últimos dedos dos pés. Essa infecção também é comum na virilha, onde provoca marcas rosadas ou escuras de formato irregular, além de escamação fina, principalmente onde as coxas tocam o escroto (nos homens). As axilas, as pregas cutâneas sob os peitos ou no abdômen e a área diretamente em frente ao ânus (períneo) apresentam um maior risco dessa infecção, principalmente entre pessoas com diabetes e entre mulheres de meia-idade com obesidade.

Em algumas pessoas, a infecção propaga-se até o tronco e a região anal.

Eritrasma Ocultar detalhes Essa fotografia mostra as marcas castanho-rosadas características do eritrasma nas pregas cutâneas da virilha e próximo a elas. Imagem fornecida pelo Dr. Thomas Habif.

Diagnóstico de eritrasma Avaliação médica Ainda que o eritrasma possa ser confundido com uma infecção micótica, os médicos conseguem diagnosticá-lo facilmente, porque a pele infectada por Corynebacterium apresenta um brilho vermelho-coral sob luz ultravioleta.