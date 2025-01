O principal sintoma de penfigoide da membrana mucosa é o desenvolvimento de bolhas dolorosas que causam vermelhidão, inchaço e ruptura das membranas mucosas, o que acaba formando feridas abertas (úlceras). À medida que se curam, essas úlceras podem levar à formação de cicatrizes na área afetada. As pessoas raramente veem bolhas propriamente; normalmente, elas veem apenas as áreas feridas e desgastadas.

Na boca, a formação de bolhas normalmente envolve as gengivas e qualquer lugar ao longo do revestimento da boca. O interior das bochechas, as gengivas e o céu da boca ficam vermelhos e inflamados. O desgaste das membranas mucosas provoca úlceras que ardem ou picam.

Em outras membranas mucosas, como no nariz, na garganta ou na superfície dos órgãos genitais e ânus, as úlceras se curam, muitas vezes com formação de cicatrizes. As cicatrizes podem estreitar o revestimento do esôfago (o tubo que conecta a garganta ao estômago), o que torna difícil a deglutição.

Em algumas pessoas com penfigoide da membrana mucosa, ocorre de fato a formação de bolhas na pele. Elas tendem a aparecer no couro cabeludo, na face, no tronco ou nos membros. Normalmente, a pele forma cicatrizes após as bolhas terem se curado.

Nos olhos, o penfigoide da membrana mucosa se desenvolve de maneira diferente. Não ocorre formação de bolhas, mas ambos os olhos ficam vermelhos e doloridos e, mais tarde, tornam-se secos. A conjuntiva (a membrana que reveste as pálpebras e recobre a parte branca dos olhos) pode encolher e formar cicatrizes (consulte também sintomas do penfigoide da membrana mucosa ocular). Em casos graves, pode ocorrer cegueira.