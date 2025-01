A coceira é geralmente o primeiro sintoma do penfigoide bolhoso. As bolhas podem não aparecer por vários anos. Antes de surgirem as bolhas, grandes áreas salientes podem se desenvolver, às vezes com aspecto de urticária. O sistema imunológico acaba formando anticorpos que atuam contra a pele, o que resulta em bolhas grandes, tensas, muito pruriginosas envoltas por uma pele de aparência normal ou vermelha e inflamada. As bolhas geralmente não se rompem, mas caso isso ocorra, elas costumam cicatrizar rapidamente.

As bolhas normalmente surgem nas partes do corpo que podem ser flexionadas, com a parte de trás do joelho, as axilas, a parte interna do cotovelo e a virilha. Às vezes, elas surgem em regiões da pele que foram lesionadas, no ânus ou nos órgãos genitais, na parte inferior das pernas e em regiões onde existe uma abertura artificial para o exterior do corpo (por exemplo, um estoma no abdômen). Uma forma rara de penfigoide bolhoso afeta as mãos e os pés e pode se parecer com uma forma de dermatite de mãos e pés. As bolhas raramente surgem na boca.