Corticosteroides (por via oral ou intravenosa)

Antibióticos e compressas protetoras para bolhas rompidas

Com frequência, imunossupressores ou imunoglobulina para reduzir o uso de corticosteroides

As pessoas com a doença moderada ou grave são hospitalizadas. Num hospital, a superfície da pele em carne viva requer uma atenção especial, semelhante aos cuidados de pessoas com queimaduras graves. Pode ser necessário administrar antibióticos para tratar as infecções nas bolhas rompidas. Curativos podem proteger as áreas com supuração e em carne viva.

Altas doses de corticosteroides são uma parte importante do tratamento. São administrados por via oral ou, se a pessoa estiver hospitalizada, por via intravenosa. Se a doença for controlada, a dose de corticosteroides é reduzida aos poucos.

Se a doença for leve, o tratamento normalmente começa com rituximabe, um medicamento que suprime o sistema imunológico (imunossupressor) ou corticosteroides. Frequentemente, um imunossupressor, como azatioprina ou micofenolato de mofetila, também é administrado.

Se a doença for moderada ou grave, o tratamento normalmente começa com rituximabe ou doses mais altas de corticosteroides. Frequentemente, azatioprina ou micofenolato de mofetila também são administrados.

A administração de imunossupressores reduz a necessidade de corticosteroides em pessoas que têm usado corticosteroides por muito tempo ou em altas doses. A imunoglobulina administrada por via intravenosa é outro tratamento para o pênfigo vulgar grave. Algumas pessoas reagem tão bem ao tratamento que podem interromper a terapia com medicamentos, ao passo que outras devem continuar a tomá-los, em doses baixas, durante muito tempo.

Pessoas com pênfigo vulgar grave também podem ser submetidas a troca de plasma, um processo no qual os anticorpos são filtrados do sangue.