Considerações gerais sobre doenças que provocam bolhas

Geisel School of Medicine at Dartmouth University

Uma bolha (quando pequena, vesícula) é uma bola com líquido, que se forma sob uma camada fina de pele morta. O líquido é uma mistura de água e proteínas, que exsuda do tecido danificado. As bolhas formam-se, mais frequentemente, como resposta a uma lesão específica, como uma queimadura ou uma irritação e, em geral, envolvem apenas a camada superior da pele. Essas bolhas curam-se rapidamente, sem deixar cicatriz. As bolhas que surgem como parte de uma doença sistêmica (em todo o corpo) podem começar nas camadas mais profundas da pele, afetando depois áreas extensas. Essas bolhas curam-se mais lentamente e podem deixar cicatrizes.

Muitas doenças e lesões podem causar bolhas, mas há três doenças autoimunes que estão entre as mais sérias:

Em uma doença autoimune, o sistema imunológico do organismo, que normalmente protege o corpo contra invasores estranhos, ataca por engano as células do próprio organismo — neste caso, da pele. Outras doenças autoimunes que provocam bolhas incluem

Penfigoide da membrana mucosa

Penfigoide gestacional

Epidermólise bolhosa

Epidermólise bolhosa adquirida

Doença da imunoglobulina A linear

Pênfigo foliáceo

Outras doenças que provocam bolhas incluem síndrome da pele escaldada por estafilococos, necrólise epidérmica tóxica, celulite, grave e certas erupções cutâneas causadas por medicamentos.

Embora queimaduras e fricção repetida (por exemplo, por usar sapatos apertados ou usar uma pá por muito tempo) sejam uma causa comum de bolhas, elas não são consideradas doenças que provocam bolhas.