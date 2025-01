Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) e necrólise epidérmica tóxica (NET)

Tratamento em um centro para queimaduras ou unidade de terapia intensiva

Possivelmente ciclosporina, corticosteroides, plasmaferese, imunoglobulina ou imunossupressores

As pessoas com síndrome de Stevens-Johnson ou com necrólise epidérmica tóxica são hospitalizadas. Todos os medicamentos suspeitos de terem causado um dos distúrbios são suspensos imediatamente. Quando possível, essas pessoas devem ser tratadas em um centro para queimaduras ou na unidade de terapia intensiva e receber cuidados rigorosos para evitar infecções (consulte Queimaduras graves). Se a pessoa sobreviver, a pele volta a crescer por si só e, ao contrário do que ocorre com as queimaduras, não são necessários enxertos de pele. Os líquidos e os sais que se perdem através da pele danificada são repostos pela veia (via intravenosa).

O uso de medicamentos para tratar esses distúrbios é controverso porque, embora haja motivos teóricos fundamentando a utilidade de certos medicamentos, nenhum deles demonstrou claramente melhorar a sobrevida. A ciclosporina pode reduzir a duração da formação ativa de bolhas e a descamação e, possivelmente, aumentar a taxa de sobrevida. Alguns médicos consideram que administrar doses elevadas de corticosteroides nos primeiros dias é benéfico, enquanto outros acreditam que eles não devem ser usados, pois podem aumentar o risco de infecções sérias. Se esta ocorrer, os médicos administram antibióticos imediatamente.

Os médicos podem fazer uma plasmaferese. Durante esse procedimento, o sangue da pessoa é removido e o plasma é separado das células sanguíneas e descartado. Esse procedimento retira certas substâncias nocivas do sangue, inclusive possivelmente medicamentos e anticorpos (proteínas do sistema imunológico) que podem estar causando um dos distúrbios. Depois que as substâncias foram removidas, a pessoa recebe de volta as células sanguíneas.

Os médicos podem administrar imunoglobulina humana intravenosa para o tratamento da necrólise epidérmica tóxica. Não está claro se essa substância pode ajudar a prevenir mais danos às células da pele.

Medicamentos denominados imunossupressores podem ser administrados. Os imunossupressores enfraquecem (suprimem) o sistema imunológico e ajudam a impedir que ele ataque os tecidos do próprio corpo. Medicamentos inibidores do fator de necrose tumoral (TNF) são um tipo de imunossupressores. Inibidores do TNF, tais como o infliximabe e o etanercepte, são administrados a pessoas com síndrome de Stevens-Johnson ou com necrólise epidérmica tóxica, para ajudar a suprimir o processo imunológico que está causando a inflamação.