Mais frequentemente, a piodermite gangrenosa começa como um caroço vermelho que lembra uma espinha ou picada de inseto. Menos frequentemente, começa como uma bolha. O caroço ou bolha se transforma depois em uma ferida (úlcera) aberta e dolorosa que se expande rapidamente. As ulcerações têm bordas salientes que são escuras ou roxas. As ulcerações podem crescer agrupadas para formar grandes ulcerações. Muitas vezes, depois de curadas, as feridas deixam cicatrizes nas pessoas.

As pessoas comumente têm febre e uma sensação geral de indisposição (mal-estar).

Piodermite gangrenosa Ocultar detalhes Esta fotografia mostra uma ferida aberta (úlcera) com borda elevada, de cor escura a arroxeada, na perna. © Springer Science+Business Media

A piodermite gangrenosa também pode surgir em outros locais, como na parede abdominal ao redor de uma abertura de colostomia ou ileostomia em pessoas com doença inflamatória intestinal, ou na genitália ou nádegas. Em algumas pessoas com piodermite gangrenosa, outras áreas além da pele, como os ossos, pulmões, coração, fígado ou músculos são afetados.