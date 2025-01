A paniculite é caracterizada por caroços (nódulos) sensíveis e vermelhos ou roxos que se originam na camada de gordura profunda sob a pele (camada subcutânea). Eles tendem a ser grandes, medindo vários centímetros de diâmetro.

Os caroços são mais comuns nas pernas e nos braços e ocorrem com menos frequência nas nádegas, no tronco e no rosto.

Paniculite Ocultar detalhes Esta fotografia mostra protuberâncias (nódulos) cutâneas avermelhadas sob a pele nas coxas de uma pessoa que tem paniculite. © Springer Science+Business Media

As pessoas podem ter sintomas de inflamação generalizada no corpo, como febre, dores musculares e articulares e sentir indisposição.