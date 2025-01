O granuloma anular é uma doença cutânea crônica na qual caroços pequenos, firmes e salientes surgem e se espalham formando um anel dentro do qual há pele normal ou ligeiramente rebaixada.

(Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios de hipersensibilidade e reatividade da pele.)

O granuloma anular pode ser decorrente de uma reação do sistema imunológico.

As pessoas podem ter um ou vários anéis e as cores variam.

Geralmente, o diagnóstico é baseado na aparência da pele e pode ser confirmado com uma biópsia de pele.

O granuloma anular sara geralmente sem necessidade de tratamento.

A causa do granuloma anular não é clara, mas os médicos suspeitam que resulte de uma reação do sistema imunológico. Muitas doenças, infecções, uso de medicamentos e fatores ambientais têm sido observados em pessoas com granuloma anular, mas ter granuloma anular não significa que outro distúrbio esteja presente.

O granuloma anular é duas vezes mais frequente em mulheres do que em homens.

Sintomas de granuloma anular Os caroços são geralmente vermelhos, mas podem ser levemente azulados, ter uma tonalidade amarelada ou a coloração da pele adjacente. Em pessoas de pele escura, os caroços podem parecer mais claros do que a pele ao redor. Uma pessoa pode ter um ou vários caroços. Os caroços podem ser sensíveis, mas geralmente não causam dor nem coceira. Eles surgem com mais frequência nos pés, nas pernas, nas mãos ou nos dedos de crianças e adultos. Muitas vezes, os caroços se expandem para fora formando anéis. O centro de cada anel pode ser transparente ou ligeiramente afundado e às vezes pálido ou castanho claro. Em algumas pessoas, os anéis se disseminam. Granuloma anular Ocultar detalhes Esta fotografia mostra os anéis vermelhos salientes ao redor de um centro claro causados pelo granuloma anular. Fotografia fornecida pelo Dr. Thomas Habif.

Diagnóstico de granuloma anular Avaliação médica

Às vezes, uma biópsia cutânea Os médicos geralmente diagnosticam granuloma anular pelo seu aspecto. Pode-se retirar uma amostra de pele e examiná-la ao microscópio (o que é chamado biópsia cutânea) para confirmar o diagnóstico.