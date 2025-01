O eritema multiforme é um distúrbio cutâneo inflamatório caracterizado pela presença de placas avermelhadas e salientes na pele que muitas vezes têm aspecto de alvos e, geralmente, se encontram distribuídas simetricamente por todo o corpo.

(Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios de hipersensibilidade e reatividade da pele.)

O eritema multiforme é geralmente causado por uma reação a uma infecção, comumente pelo vírus do herpes simples.

Os sintomas típicos incluem manchas vermelhas com centros roxo‑acinzentados (lesões em alvo) que, de repente, aparecem nas palmas das mãos e plantas dos pés, nos braços e pernas e no rosto, podendo depois se estender para outras partes do corpo.

Muitas pessoas apresentam feridas bucais.

O diagnóstico se dá quando o médico reconhece as lesões em alvo.

Este distúrbio é resolvido sem tratamento, mas os sintomas podem ser tratados com corticosteroides, anti-histamínicos e anestésicos aplicados na pele.

Se as pessoas tiverem crises frequentes e o médico achar que a causa é um herpesvírus simples, um medicamento antiviral pode ajudar a prevenir reincidências.

A maioria dos casos é causada por reação a uma infecção pelo vírus do herpes simples. Algumas pessoas com eritema multiforme desenvolvem feridas herpéticas por herpesvírus em seus lábios vários dias antes de um surto de eritema multiforme.

Menos frequentemente, os casos são causados por infecções bacterianas (como por micoplasma), medicamentos, vacinas, infecções por outros vírus (especialmente hepatite C) e certas doenças não infecciosas que afetam o sistema imunológico, como o lúpus eritematoso sistêmico.

Os médicos não sabem exatamente como o eritema multiforme ocorre, mas suspeita-se que seja um tipo de reação imunológica. Alguns casos de eritema multiforme não têm uma causa evidente.

Os surtos de eritema multiforme podem durar de 2 a 4 semanas. Algumas pessoas têm apenas um surto, mas algumas têm várias reincidências. As reincidências são comuns, sobretudo quando a causa for o vírus do herpes simples. A frequência das crises reincidentes geralmente diminui com o tempo.

Sintomas de eritema multiforme Em geral, o eritema multiforme surge de repente, com uma erupção cutânea com caroços avermelhados irrompendo nos braços, nas pernas e na face e, depois, ampliando-se em círculos. Muitas vezes, a erupção cutânea também ocorre nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. As áreas avermelhadas são distribuídas igualmente do lado direito e esquerdo do corpo. Muitas vezes surgem anéis empalidecidos dentro das manchas e centros roxos (chamados lesões em “alvo” ou “íris”) e bolhas pequenas. As placas vermelhas podem não causar sintomas, mas às vezes elas coçam ou ardem levemente. Muitas vezes, formam-se bolhas dolorosas nos lábios e no revestimento da boca e, raramente, nos olhos. Eritema multiforme (palma da mão) Ocultar detalhes Esta fotografia mostra as lesões em alvo (ou em íris) causadas por eritema multiforme. Fotografia cedida por cortesia da Dra. Julie Benedetti.

Diagnóstico de eritema multiforme Avaliação médica Os médicos diagnosticam o eritema multiforme por sua aparência característica. No entanto, a síndrome de Stevens-Johnson pode, à primeira vista, parecer muito semelhante ao eritema multiforme, de modo que os médicos monitoram a pessoa com cuidado até que o diagnóstico esteja claro.