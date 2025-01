Considerações gerais sobre distúrbios de hipersensibilidade e reatividade da pele

O sistema imunológico desempenha um papel essencial na manutenção da saúde de todos os tecidos do corpo. O sistema imunológico reage a invasores, como micro-organismos, substâncias estranhas ou células cancerosas e desencadeia uma inflamação para atacar esses invasores. Geralmente, o sistema imunológico protege o organismo e ajuda na sua cura. No entanto, às vezes, o sistema imunológico reage excessivamente ou a reação é erroneamente direcionada para tecidos saudáveis e causa inflamação e danos graves. Essas respostas anômalas do sistema imunológico são denominadas reações de hipersensibilidade. Algumas reações de hipersensibilidade são chamadas alergias, sobretudo quando ocorrem após a exposição a substâncias que geralmente são inofensivas para a maioria das pessoas.

As reações de hipersensibilidade podem afetar a pele e causar os problemas a seguir:

A pele pode estar envolvida em uma série de reações do sistema imunológico, muitas das quais provocam erupções cutâneas. A palavra “erupção cutânea” se refere a alterações na cor (como vermelhidão) e/ou na textura (como caroços e inchaço) da pele. Muitas erupções cutâneas causam uma coceira parecida com aquela que costuma surgir após uma reação alérgica, porém, algumas erupções são dolorosas e outras não provocam nenhuma sensação.

Às vezes, uma reação imunológica é desencadeada por uma infecção, por substâncias que a pessoa toca ou come ou por um medicamento ou droga ilícita que a pessoa toma; no entanto, com frequência, os médicos não sabem por que o sistema imunológico reage causando uma erupção cutânea.

Algumas erupções cutâneas ocorrem com mais frequência em crianças, ao passo que outras ocorrem quase sempre em adultos.

Embora muitos distúrbios de pele sejam causados pela reação do sistema imunológico, alguns são causados por coisas que afetam diretamente a pele sem envolver o sistema imunológico. Coisas que podem causar coceira e/ou erupção cutânea incluem determinados químicos, ingredientes em cosméticos, determinados medicamentos ou drogas ilícitas, fluidos corporais (suor, urina), luz ultravioleta, calor, frio, fricção, dentre outras coisas.

Diagnóstico Exame médico

Algumas vezes biópsia O diagnóstico da maioria dos distúrbios de hipersensibilidade e reatividade da pele toma por base seu aspecto. Muitas vezes, a causa de uma erupção cutânea não pode ser determinada com exames de sangue, então geralmente eles não são feitos. No entanto, as erupções cutâneas persistentes, sobretudo as que não melhoram com o tratamento, podem levar o médico a realizar uma biópsia de pele, na qual um pequeno fragmento da pele afetada pela erupção é removido com um bisturi para ser examinado ao microscópio.