Tumefações e calos

Geisel School of Medicine at Dartmouth

Tumefações são protuberâncias rígidas com formato de cone na pele, comumente encontradas no topo da superfície do quinto pododáctilo, especialmente sobre a articulação. Os calos são espessamentos amplos e planos da pele geralmente localizados nas palmas ou solas.

As tumefações podem ser dolorosas ou sensíveis, no entanto os calos geralmente não causam sintomas.

O diagnóstico é baseado na aparência e na localização da tumefação ou calo.

A remoção da tumefação ou calo, a aplicação de agentes que amolecem a pele (ceratolíticos) na área e regularmente receber cuidados de um podólogo podem ajudar.

(Consulte também Considerações gerais sobre problemas nos pés.)

Geralmente, as tumefações e os calos são causados pela fricção e pressão intermitentes, especialmente em pessoas que utilizam calçados apertados ou mal ajustados.

As tumefações causadas pelo dedo do pé em martelo e outras deformações dos dedos do pé frequentemente desenvolvem-se no topo ou nas pontas dos dedos, mas as tumefações desenvolvem-se mais frequentemente no topo dos dedos sobre as articulações. Essas tumefações são rígidas. As tumefações que se desenvolvem entre os dedos são macias. As tumefações podem ser do tamanho de uma ervilha ou levemente maiores.

Calo miliar (dedo mínimo do pé) Ocultar detalhes O calo miliar (centro do dedo mínimo) é um disco de tecido endurecido, muitas vezes cercado por pele avermelhada. JANE SHEMILT/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Os calos geralmente se desenvolvem na planta do pé devido ao posicionamento defeituoso do pé ou má distribuição do peso. Os calos podem se desenvolver nas laterais dos pés em áreas onde a pressão está aumentada.

Calos do pé Ocultar detalhes Essa imagem mostra uma pessoa com diversos calos causados por pressão. A imagem é uma cortesia do Dr. Ken Whitney.

Sintomas de calosidades e calos As tumefações podem ser dolorosas ou sensíveis quando uma pressão é aplicada. Algumas vezes, uma bolsa preenchida com líquido (bursa) forma-se abaixo da tumefação. Os calos geralmente não provocam sintomas. No entanto, se a fricção for extrema, os calos podem tornar-se espessos e irritados, o que causa uma leve sensação de queimação, ou algumas vezes uma dor como aquela causada por lesão aos nervos nos pés (dor no nervo interdigital).

Diagnóstico de calosidades e calos Exame médico Os médicos diagnosticam as tumefações e os calos baseados em sua aparência e onde se desenvolveram.