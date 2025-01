Para qualquer ictiose, hidratantes

Para ictiose hereditária, certos medicamentos

Para ictioses adquiridas, tratamento da causa

Para possível infecção, antibióticos

Os hidratantes são usados para tratar qualquer forma de ictiose. Alguns que contém vaselina, óleo mineral, ácido salicílico ou lático, lactato de amônio, ceramidas, dexpantenol ou ureia devem ser aplicados imediatamente após o banho, enquanto a pele ainda estiver úmida. O excesso de hidratante pode ser retirado absorvendo-o com uma toalha.

Para ajudar a retirar as escamas, os adultos podem aplicar uma solução de propilenoglicol em água nas áreas afetadas após o banho. Em seguida, as áreas são cobertas com um filme ou saco de plástico fino durante a noite. A solução pode ser aplicada em crianças duas vezes ao dia, mas não é usado filme nem saco.

No caso de ictioses hereditárias, os cremes ou pílulas que contêm substâncias relacionadas à vitamina A (retinoides), como creme de tretinoína, isotretinoína oral ou acitretina oral, ajudam a pele a eliminar o excesso de escamas.

No caso de ictiose adquirida, o distúrbio subjacente é tratado ou o medicamento que está causando a ictiose é interrompido.

Pessoas com risco de infecção bacteriana podem receber antibióticos por via oral.