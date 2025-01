Os calombos que se formam na ceratose pilosa são pequenos, com coloração da pele, ou vermelhos e secos. Eles surgem nos folículos pilosos e dão à pele uma sensação áspera. Às vezes, eles têm tampões no centro que parecem pequenas espinhas. Tipicamente, esses nódulos não causam coceira nem dor, provocando apenas problemas estéticos, embora às vezes possam coçar.

A parte superior dos braços, as coxas e as nádegas são, com frequência, as partes mais afetadas. A face também pode ser afetada, especialmente nas crianças.

Os calombos ocorrem com mais frequência em climas frios e desaparecem no verão.

A pele pode ficar vermelha.