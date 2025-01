Reconhecer a planta e evitá-la é a melhor prevenção. A planta hera venenosa (Toxicodendron radicans) cresce nos Estados Unidos, exceto no Alaska, Havaí e partes da costa oeste. As folhas da planta são dispostas em grupos de três e são de um verde brilhante (ou vermelhas no outono). A folha central tem um caule mais longo do que as outras duas. A hera venenosa pode crescer como um arbusto isolado, piloso, ou como uma trepadeira. A planta pode ter flores verdes ou amarelas e bagas brancas a amarelas.

Antes de uma exposição, se as pessoas forem a áreas onde a planta cresce, elas devem usar mangas longas, calças compridas, botas e luvas de tamanho adequado e evitar a planta, se possível. Uma série de loções e cremes de barreira comerciais podem ser aplicados antes da exposição para minimizar, mas não prevenir completamente, a absorção do óleo pela pele. O óleo pode penetrar pelas luvas de látex. As pessoas não devem tentar dessensibilizar a si próprias, tomando várias injeções ou comprimidos ou ingerindo folhas de hera venenosa, porque essas medidas não funcionam.

Após a exposição, as pessoas devem lavar a pele imediatamente com água e sabão para evitar a absorção do óleo. Os solventes mais fortes, como acetona, álcool e vários produtos comerciais, provavelmente não são mais eficazes do que água e sabão. As roupas expostas devem ser lavadas separadamente em água quente com detergente.