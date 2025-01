As manchas arredondadas começam como manchas vermelhas, pruriginosas e descamativas, que são em forma de moedas. As manchas podem estender-se a qualquer parte do corpo. Por vezes, as manchas são mais evidentes na parte posterior dos braços ou das pernas e nas nádegas, mas também surgem no tronco.

Manifestações da dermatite numular Dermatite numular Esta fotografia mostra manchas redondas, vermelhas e descamativas de dermatite numular. MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY Dermatite numular Esta imagem mostra manchas vermelhas, elevadas e em formato de moeda da dermatite numular no antebraço. Fotografia cedida por cortesia da Dr.ª Karen McKoy. Dermatite numular Esta imagem mostra manchas redondas, vermelhas, em formato de moeda e escamosas da dermatite numular no braço. Fotografia cedida por cortesia da Dr.ª Karen McKoy.