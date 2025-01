Evitar contato com a substância causadora do problema

Medidas para aliviar a coceira

Corticosteroides e anti-histamínicos

O tratamento de dermatite de contato não é eficaz enquanto houver contato com a substância causadora do problema. Assim que eliminada a substância, a vermelhidão costuma desaparecer com o tempo. As bolhas podem continuar a exsudar e a formar crostas, mas secam rapidamente. A descamação, a coceira e o espessamento temporário da pele podem durar dias ou semanas.

A coceira e as bolhas podem ser aliviadas com uma série de medicamentos aplicados na pele ou administrados por via oral. Além disso, pequenas áreas de dermatite podem ser acalmadas através da aplicação de gaze, ou pano fino, embebida em água fria ou acetato de alumínio (solução de Burow), várias vezes ao dia, durante uma hora. Os curativos que são aplicados úmidos e, em seguida, secam, podem suavizar a exsudação, secar a pele e promover a cura.

Muitas vezes, um corticosteroide é aplicado na pele afetada. A hidrocortisona de venda livre pode ajudar. Se não ajudar, o médico pode prescrever um creme mais forte com corticosteroide. Se a erupção cutânea for particularmente grave, um corticosteroide pode ser administrado por via oral.

Os anti-histamínicos hidroxizina e difenidramina ajudam a aliviar a coceira. Eles são tomados por via oral.