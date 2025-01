A dermatite das mãos e dos pés é uma dermatite crônica, caracterizada por pele vermelha, descamativa e espessada nas mãos, nos pés ou em ambos.

(Consulte também Considerações gerais sobre dermatite.)

A dermatite das mãos e dos pés costuma começar como pequenas bolhas (chamado de dermatite disidrótica). No entanto, esse é um termo errôneo, porque disidrótico significa causado por sudorese anômala, mas a dermatite das mãos e dos pés não tem nada a ver com suor ou glândulas sudoríparas anormais.

A dermatite das mãos e dos pés pode ser uma manifestação de dermatite atópica ou dermatite alérgica de contato.

Contato com água frequente ou prolongado (por exemplo, lavar as mãos frequentemente ou trabalho envolvendo água ou substâncias úmidas), particularmente com detergentes, é um desencadeador comum, particularmente em pessoas que têm dermatite atópica, febre do feno e asma (uma combinação chamada atopia).

A forma mais grave de dermatite disidrótica é chamada de disidrose (pompholyx). A disidrose é caracterizada por pequenas bolhas que se unem para formar bolhas maiores.

Sintomas de dermatite das mãos e dos pés Os sintomas da dermatite das mãos e dos pés incluem vermelhidão, descamação e espessamento da pele nas mãos e nos pés. Esses sintomas podem evoluir para bolhas pequenas ou grandes nas palmas das mãos, nos lados dos dedos ou plantas dos pés, que causam coceira. Essas bolhas podem se romper, resultando em exsudação e crostas. As bolhas podem ser o primeiro sintoma que as pessoas notam. Os sintomas podem aparecer e desaparecer. A pele pode se tornar infectada (por exemplo, por bactérias ou fungos). Dermatite disidrótica (pé) Ocultar detalhes Essa foto mostra bolhas ao redor dos dedos dos pés e pele descamativa na sola de uma pessoa que tem dermatite disidrótica. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Diagnóstico de dermatite das mãos e dos pés O aspecto da pele Os médicos diagnosticam dermatite das mãos e dos pés com base na aparência da pele e no histórico da pessoa.