Em homens idosos com sarcoma de Kaposi clássico de crescimento lento, com uma ou duas manchas, os tumores podem ser extraídos cirurgicamente, com frio extremo (criocirurgia) ou com uma corrente elétrica (eletrocoagulação). Imiquimode em creme, alitretinoína em gel ou injeções de vimblastina ou interferon alfa nas manchas também podem ser usados para remover as manchas. Algumas pessoas com poucas manchas e nenhum outro sintoma podem optar por não fazer tratamento, a menos que a doença se propague.

Pessoas com muitas manchas, muitas áreas afetadas ou linfonodos afetados recebem radioterapia e quimioterapia. O sarcoma de Kaposi comumente retorna e é difícil de curar completamente.

Pessoas com um tipo mais agressivo da doença, que afeta órgãos internos, mas com um sistema imunológico normal, frequentemente respondem ao interferon alfa ou, mais frequentemente, a quimioterápicos administrados na veia.