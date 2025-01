Como o melanoma é causado pela exposição prolongada ao sol, as pessoas podem ajudar a prevenir este câncer adotando as seguintes medidas, começando já no início da infância:

Evitar o sol: por exemplo, ficar na sombra, minimizar as atividades ao ar livre entre 10:00 e 16:00 (quando os raios do sol estão mais fortes) e evitar banhos de sol e o uso de bronzeamento artificial (principalmente adolescentes e adultos jovens)

Usar vestuário de proteção: por exemplo, camisas de mangas compridas, calças e chapéu de aba grande

Usar protetor solar: no mínimo, fator de proteção solar (FPS) 30 com proteção contra raios UVA e UVB usado conforme as instruções e reaplicado a cada 2 horas e depois de nadar ou transpirar, mas não usado para prolongar a exposição solar

Os médicos não sabem com certeza se essas medidas reduzem as probabilidades de as pessoas desenvolverem ou morrerem de melanoma. No entanto, o uso de bronzeamento artificial, especialmente por jovens, parece aumentar o risco de melanoma.

Toda pessoa que tenha tido um melanoma corre o risco de desenvolver outros melanomas. Assim, essas pessoas devem ser submetidas a exames de pele regularmente.

As pessoas com muitos nevos devem ser submetidas a exames em toda a pele, pelo menos, uma vez por ano. As pessoas podem ser ensinadas a se examinar para detectar mudanças nos nevos existentes e reconhecer as características que sugerem a presença de melanoma. Em pessoas sem fatores de risco, os médicos não sabem se exames de rotina da pele realizados anualmente reduzem o número de mortes causadas por melanoma.