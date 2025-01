Considerações gerais sobre câncer de pele

Tratamento do câncer de pele

Os médicos tratam a maioria dos tipos de câncer de pele removendo-os cirurgicamente. Geralmente, a cicatriz deixada após a cirurgia depende do tamanho do câncer original que, se detectado cedo, poderá será pequena.

Além da remoção cirúrgica, cânceres de pele muito pequenos ou muito finos podem ser tratados com cremes medicamentosos, nitrogênio líquido ou procedimentos, como curetagem (o tecido do câncer é removido por raspagem).

Os cânceres maiores ou mais invasivos podem exigir a extração cirúrgica de uma quantidade considerável de pele, que pode ter que ser substituída por um enxerto de pele ou retalho de pele.

Para fazer o enxerto de pele, um pedaço de pele é retirado de outra área do corpo da pessoa, geralmente onde a pele está frouxa. O pedaço de pele é costurado na área de onde o câncer foi removido.

No retalho cutâneo, os médicos transferem a pele de uma área próxima para substituir a área de onde o câncer foi retirado. Com um retalho cutâneo, mas não com um enxerto, a pele transferida não é retirada totalmente, mantendo ainda seu próprio fornecimento de sangue. Além disso, o retalho cutâneo é geralmente mais espesso que o enxerto.

Os cânceres de pele que se espalharam para outras partes do corpo ou que são muito grandes para serem removidos cirurgicamente podem exigir formas adicionais de tratamento, como radiação ou quimioterapia.