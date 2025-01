Extração do tumor (muitos métodos diferentes)

O médico trata o carcinoma de células escamosas por meio de raspagem e cauterização com uma agulha elétrica (curetagem e eletrodissecação) ou através de ressecção, ou eliminando o câncer usando frio extremo (criocirurgia) ou ainda aplicando quimioterapia na pele. O médico também pode usar terapia fotodinâmica (consulte Uso de laser no tratamento de problemas na pele), em que produtos químicos e laser são aplicados na pele ou, ocasionalmente, radioterapia para tratar carcinoma de células escamosas.

As pessoas cujos carcinomas de células escamosas voltaram ou são grandes devem ser tratadas com uma técnica chamada cirurgia de Mohs microscopicamente controlada. Depois da cirurgia pode ser feita radioterapia.

O carcinoma de células escamosas que se disseminou (formou metástases) apenas para uma ou poucas partes do corpo é tratado com radioterapia. Se o câncer estiver disseminado, não será possível usar radioterapia e, em geral, a quimioterapia não é eficaz.

As pessoas que não podem realizar a cirurgia e que têm grandes carcinomas de células escamosas que se espalharam para o tecido subjacente ou qualquer outra parte do corpo podem receber inibidores de PD-1 (como cemiplimabe e pembrolizumabe). Os inibidores de PD-1 ajudam o sistema imunológico do corpo a destruir o câncer. Esses medicamentos são chamados de inibidores de PD-1 porque bloqueiam a ação de uma proteína na superfície da célula cancerosa chamada proteína da morte celular programada 1. Esta proteína protege a célula cancerosa dos efeitos do sistema imunológico. Quando os inibidores da PD-1 bloqueiam a proteína, o sistema imunológico consegue atacar a célula cancerosa e matá-la.

Como o carcinoma de células escamosas apresenta risco maior de disseminação comparado ao carcinoma basocelular, o médico monitora o tratamento e o acompanhamento atentamente.