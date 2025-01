O carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer de pele, tem origem em certas células da camada externa da pele (epiderme).

Geralmente, um inchaço pequeno e brilhante aparece na pele e aumenta lentamente.

Os inchaços podem se abrir e formar uma crosta, às vezes com sangramento, ou podem ser planos, parecendo uma cicatriz.

Esse tipo de câncer pode ser frequentemente identificado pela aparência, mas os médicos geralmente fazem uma biópsia.

O câncer é geralmente removido, mas às vezes, as pessoas podem receber quimioterápicos aplicados na pele, imunoterapia ou, ocasionalmente, radioterapia ou medicamentos tomados por via oral.

As células basais estão na camada mais inferior da epiderme (a camada externa da pele). Ainda que o carcinoma basocelular possa não surgir a partir de células basais, a doença tem este nome porque as células cancerígenas se parecem às basais ao microscópio.

O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele. Aproximadamente 2 milhões de pessoas desenvolvem este tipo de câncer nos Estados Unidos a cada ano.

O carcinoma basocelular é mais comum entre pessoas com pele clara e histórico de exposição ao sol. É muito raro em pessoas de pele escura.

O carcinoma basocelular geralmente se desenvolve em superfícies da pele que são expostas à luz solar, comumente na cabeça ou pescoço, e pode se desenvolver em um tipo de marca de nascença que muitas vezes aparece no couro cabeludo (nevo sebáceo). O carcinoma basocelular também pode se desenvolver em pessoas com certos distúrbios hereditários, como xeroderma pigmentoso, síndrome de Gorlin e síndrome de Bazex.

Os tumores aumentam lentamente, às vezes tão lentamente, que passam despercebidos como novos inchaços. No entanto, a taxa de crescimento varia muito de um tumor para outro, com alguns crescendo até um centímetro num ano.

Os carcinomas basocelulares raramente se espalham (formam metástases) para outras partes do corpo. Por outro lado, invadem e destroem lentamente os tecidos circundantes. Quando os carcinomas basocelulares crescem próximo dos olhos, da orelha, da boca, de um osso ou do cérebro, as consequências da invasão podem ser sérias e fatais. Mas, na maior parte das pessoas, os tumores limitam-se a crescer lentamente dentro da pele.

Sintomas de carcinoma basocelular Existem vários tipos de carcinomas basocelulares. O tipo nodular dos carcinomas basocelulares geralmente começa com um tumor pequeno, brilhante, firme e elevado, de coloração quase transparente a rosada. Após alguns meses ou anos, vasos sanguíneos dilatados visíveis (telangiectasias) podem aparecer na superfície, e o centro pode se abrir e formar uma crosta. Por vezes, o rebordo do câncer fica espesso e adquire uma tonalidade branco-pérola. Outras vezes, o câncer pode sangrar, formar crostas e sarar, levando o paciente a pensar que se trata de uma úlcera em vez de um câncer. Outros tipos de carcinomas basocelulares variam consideravelmente em relação ao seu aspecto. Por exemplo, o tipo superficial aparece como placas planas finas avermelhadas ou rosadas, e o tipo morfeiforme, como placas mais espessas, na cor da pele ou levemente avermelhadas, que se parecem um pouco com cicatrizes. Exemplos de carcinoma basocelular Carcinoma basocelular nodular Neste carcinoma basocelular, um caroço (nódulo) vermelho começa a abrir no centro. Imagem fornecida pelo Dr. Thomas Habif. Carcinoma basocelular nodular Neste carcinoma basocelular, vasos sanguíneos dilatados (telangiectasias) aparecem na superfície. © Springer Science+Business Media Carcinoma basocelular morfeiforme Este carcinoma basocelular é uma mancha vermelho-clara que se parece um pouco com uma cicatriz. © Springer Science+Business Media Carcinoma basocelular nodular Neste carcinoma basocelular, um caroço (nódulo) vermelho começa a abrir no centro. Imagem fornecida pelo Dr. Thomas Habif. Carcinoma basocelular nodular Neste carcinoma basocelular, vasos sanguíneos dilatados (telangiectasias) aparecem na superfície. © Springer Science+Business Media Carcinoma basocelular morfeiforme Este carcinoma basocelular é uma mancha vermelho-clara que se parece um pouco com uma cicatriz. © Springer Science+Business Media

Diagnóstico de carcinoma basocelular Biópsia Os médicos muitas vezes conseguem reconhecer um carcinoma basocelular bastando olhar para ele, mas uma biópsia é o procedimento padrão para confirmar o diagnóstico. Durante este procedimento, os médicos retiram um pedaço do tumor e o examinam ao microscópio.

Tratamento de carcinoma basocelular Extração do tumor (muitos métodos diferentes) Os carcinomas basocelulares devem ser tratados por um especialista. O médico pode extrair o câncer na consulta por meio de raspagem e queimadura com uma agulha elétrica (um procedimento chamado curetagem e eletrodissecação) ou através de ressecção. Os médicos podem eliminar o câncer usando frio extremo (criocirurgia). Certos medicamentos para quimioterapia podem ser aplicados na pele. A terapia fotodinâmica (consulte Uso de laser no tratamento de problemas na pele), na qual substâncias químicas e raios laser são aplicados à pele, também pode ser usada. Ocasionalmente, radioterapia é usada. Uma técnica chamada de cirurgia de Mohs microscopicamente controlada pode ser necessária para alguns carcinomas basocelulares grandes ou que voltaram a crescer ou que ocorrerem em determinadas áreas, como em torno do nariz e olhos. As pessoas cujo câncer se espalhou para tecidos próximos ou para outras partes do corpo (formou metástases) e que não podem ser submetidas a cirurgia ou radioterapia podem receber o medicamento vismodegibe ou sonidegibe por via oral. Pessoas que não podem tomar vismodegibe ou sonidegibe podem receber um tipo de imunoterapia chamado cemiplimabe. Cirurgia de Mohs microscopicamente controlada

Prognóstico de carcinoma basocelular O tratamento do carcinoma basocelular é quase sempre eficaz, e esse câncer raramente causa a morte. Porém, quase 25% das pessoas com, pelo menos, um carcinoma basocelular desenvolve um novo câncer basocelular dentro de 5 anos após o primeiro. Portanto, qualquer pessoa com um tumor desse tipo deve ser submetida a exames de pele uma vez por ano.

Prevenção de carcinoma basocelular Como o carcinoma basocelular é frequentemente causado por exposição ao sol, as pessoas podem ajudar a prevenir este câncer com uma série de medidas, começando já no início da infância: Evitar o sol: por exemplo, ficar na sombra, minimizar as atividades ao ar livre entre 10:00 e 16:00 (quando os raios do sol estão mais fortes) e evitar banhos de sol e o uso de bronzeamento artificial

Usar vestuário de proteção: por exemplo, camisas de mangas compridas, calças e chapéu de aba grande

Usar protetor solar: no mínimo, fator de proteção solar (FPS) 30 com proteção contra raios UVA e UVB usado conforme as instruções e reaplicado a cada 2 horas e depois de nadar ou transpirar, mas não usado para prolongar a exposição solar Além disso, qualquer alteração na pele que persistir por mais do que algumas semanas deve ser examinada por um médico.