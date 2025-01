Estrutura e função da pele

A pele é o maior órgão do corpo. Ela exerce muitas funções importantes, incluindo

Proteção do corpo contra traumatismos

Regulação da temperatura corporal

Manutenção do equilíbrio hídrico e eletrolítico

Percepção de estímulos dolorosos e agradáveis

Participação na síntese de vitamina D

A pele mantém produtos químicos e nutrientes vitais no corpo e age como uma barreira que impede a entrada de substâncias perigosas no corpo, além de fornecer proteção contra efeitos nocivos da radiação ultravioleta emitida pelo sol. Além disso, a cor, a textura e as dobras da pele (consulte Descrições das marcas da pele, bem como tumores e Alterações na cor) ajudam a marcar as pessoas como indivíduos. Qualquer coisa que interfira no funcionamento da pele ou provoque alterações na aparência (consulte Efeitos do envelhecimento na pele) pode ter consequências importantes para a saúde física e mental.

Muitos dos problemas que se apresentam na pele limitam-se à própria pele. No entanto, em alguns casos, a pele dá dicas de uma doença que afeta todo o organismo. Por conseguinte, os médicos consideram, com frequência, a possibilidade de diversas doenças quando avaliam os problemas cutâneos. Eles podem ter que pedir exames de sangue e outras análises laboratoriais para verificar se há uma doença interna em pessoas que os procuram com um problema de pele (consulte Diagnóstico dos distúrbios da pele).