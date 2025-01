Efeitos do Envelhecimento na Pele

O envelhecimento resulta na diminuição da espessura da derme e da epiderme. Também pode haver perda da camada de gordura subjacente. A redução no volume e na eficácia em geral de todas as três camadas da pele resulta em uma série de alterações. A pele perde um pouco de sua elasticidade. Ela se torna mais seca devido ao comprometimento da função de barreira e à diminuição da produção de óleos essenciais, como sebo. O número de extremidades nervosas diminui, então a sensação fica reduzida. O número de glândulas sudoríparas e vasos sanguíneos também diminui, reduzindo, assim a capacidade da pele de responder à exposição ao calor. O número de melanócitos tende a diminuir com a idade e, então, a pele fica menos protegida contra os raios ultravioleta. Com essas mudanças, a pele torna-se mais sensível às lesões e a sua cura torna-se mais lenta.

Os danos causados pelo sol são responsáveis pela maioria das alterações cutâneas que as pessoas comumente associam ao envelhecimento (consulte Considerações gerais sobre radiação solar e danos à pele). A exposição aos raios UV da luz do sol a longo prazo causa o aparecimento de rugas (tanto finas, como profundas), pigmentação irregular, manchas castanhas e avermelhadas e pele seca, de textura espessa. Também aumenta o risco de cânceres de pele.

(Consulte também Estrutura e função da pele).