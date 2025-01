Diagnóstico dos distúrbios da pele

Os testes de pele, incluindo teste de “uso”, teste de contato (patch test), teste por escoriação (punctura) da pele e teste intradérmico, podem ser realizados se o médico suspeitar que a causa de uma erupção cutânea é uma reação alérgica.

O teste de uso, no qual uma substância suspeita é aplicada longe da área original em que a erupção cutânea ocorreu (geralmente no antebraço), é útil quando perfumes, xampus ou outras substâncias encontradas em casa puderem ser a causa.

No teste de contato, várias amostras pequenas de substâncias causadoras de reações comuns e suspeitas, conhecidas como alérgenos, são aplicadas na pele (geralmente na parte superior das costas) sob uma fita adesiva e deixadas no local. A pele sob os adesivos é avaliada 48 horas mais tarde, depois que os adesivos forem retirados e novamente após 96 horas. Normalmente, a pele leva alguns dias para produzir uma reação visível. Se uma substância produzir uma erupção característica, que geralmente coça, a pessoa provavelmente é alérgica a ela. Em pessoas com pele clara, a cor da erupção cutânea é geralmente vermelha. Em pessoas com pele escura, a cor da erupção cutânea pode ter menos contraste com a pele circundante e, portanto, ser mais sutil. Às vezes, as substâncias produzem uma irritação que, na verdade, não é uma reação alérgica.

No teste por escoriação da pele, uma gota de um extrato da substância suspeita é colocada na pele. Depois, a pele é furada com uma agulha para inserir uma quantidade bem pequena da substância na pele. A pele é então observada quanto à presença de vermelhidão (ou outras alterações na cor), urticária ou ambos, que geralmente ocorre em até 30 minutos. (Consulte também Testes cutâneos.)

No teste intradérmico, são injetadas quantidades diminutas de uma substância sob a pele. A área é então observada quanto à presença de vermelhidão (ou outras alterações na cor) e inchaço, que indicam uma reação alérgica. (Consulte também Testes cutâneos.)

Embora raros, os testes intradérmicos e por escoriação podem provocar uma reação alérgica grave, conhecida como anafilaxia, que pode ser fatal. Portanto, esses tipos de testes devem ser realizados apenas por um profissional de saúde treinado.