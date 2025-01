Descrições de marcas, lesões e alterações da cor na pele

Embora certas mudanças de cor sejam típicas, a cor natural da pele de uma pessoa pode alterar a aparência dessas cores.

A pele avermelhada (eritema) pode resultar de muitos distúrbios diferentes que provocam inflamação ou que são causados por infecção. Os tumores na pele são frequentemente rosa ou vermelhos e os distúrbios que afetam os vasos sanguíneos próximos à superfície da pele, como manchas cor vinho-do-porto, podem ter aspecto avermelhado. Em pessoas com pele escura, as mesmas condições que causam vermelhidão podem ser mais sutis (possivelmente com menos contraste com a pele ao redor) e mais difíceis de reconhecer.

Pele alaranjada é mais frequentemente o resultado de hipercarotenemia. A hipercarotenemia é um quadro clínico resultante do excesso do pigmento caroteno no sangue. As pessoas que ingerem excesso de alimentos ricos em betacaroteno, como cenouras, podem desenvolver hipercarotenemia. Em pessoas com pele escura, a cor laranja pode ser mais perceptível nas palmas das mãos e plantas dos pés.

A pele amarelada pode ocorrer em pessoas que têm icterícia. Em pessoas com pele escura, o amarelo pode ser mais perceptível na esclera (parte branca do olho) do que na pele. As causas de áreas amareladas isoladas incluem xantelasmas e xantomas (pequenos depósitos amarelos de gordura na pele ou nos tendões) e pseudoxantoma elástico.

Unhas dos dedos da mão esverdeadas são normalmente causadas por infecção pela bactéria Pseudomonas aeruginosa.

A pele de cor violácea/roxa pode ser causada por sangramento debaixo da pele (hemorragia cutânea) ou vasculite. Lesões vasculares, como sarcoma de Kaposi e hemangiomas, podem parecer ter uma cor roxa. Uma inflamação da pele devido a dermatomiosite pode causar uma coloração roxo-avermelhada ou lilás ao redor dos olhos e da face (chamada erupção heliotrópica).

Podem surgir tons azulados, prateados e acinzentados quando medicamentos ou metais, incluindo minociclina, amiodarona e prata (argiria), são depositados na pele. A pele que apresenta um bloqueio ou mau fornecimento pode apresentar coloração roxa a cinza. Algumas marcas de nascença e pintas (nevos) que estão enraizados na pele podem parecer azuis.

Lesões negras na pele podem conter células especializadas que produzem o pigmento marrom melanina (melanócitos). Exemplos desses tipos de lesões incluem pintas (nevos) e melanoma. Crostas espessas e negras (chamadas escaras) são acúmulos de pele morta e podem ser causadas por necrose do tecido (infarto).