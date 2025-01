Pelos da barba encravados

O melhor tratamento preventivo é parar de barbear-se e deixar que a barba cresça. Quando os pelos estão mais compridos, eles não voltam a enrolar e puncionar a pele.

Os pelos podem ser removidos com um creme depilatório (uma preparação em líquido ou em creme que elimina os pelos indesejáveis), porque a remoção química dos pelos não desencadeia o problema do mesmo modo que a raspagem, embora os produtos químicos costumem irritar a pele. Além disso, os pelos podem ser permanentemente removidos com eletrólise ou tratamento a laser.

Os pacientes que têm de se barbear devem, primeiramente, molhar a área e raspar a barba na mesma direção do crescimento do pelo. Deve-se evitar fazer a barba com a lâmina muito próxima e passá-la várias vezes.

A aplicação de eflornitina em creme pode ajudar a retardar o crescimento dos pelos, tornando possível se barbear com menos frequência.