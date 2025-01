University of Miami, Miller School of Medicine

A rosácea é um distúrbio cutâneo crônico que causa vermelhidão, espinhas diminutas e vasos sanguíneos perceptíveis, geralmente na zona central da face.

Desconhece-se a causa.

Os sintomas comuns incluem vermelhidão na pele, vasos sanguíneos pequenos visíveis e, às vezes, pequenas espinhas que aparecem sobre as bochechas e o nariz.

O diagnóstico é baseado na aparência típica da erupção cutânea e na idade da pessoa quando ocorrem os primeiros sintomas.

A piora da rosácea pode ser prevenida evitando-se certos alimentos, álcool, bebidas quentes e a exposição à luz solar, extremos de temperatura, vento e cosméticos.

O tratamento inclui antibióticos aplicados sobre a pele ou, para algumas pessoas, por via oral.

A rosácea geralmente afeta pessoas com idades entre 30 e 50 anos. O distúrbio é mais comum nas pessoas de descendência irlandesa e do norte da Europa que têm pele clara, mas também afeta e muitas vezes passa despercebida em pessoas com a tez mais escura. Apesar de os médicos diagnosticarem essa doença com facilidade, a rosácea às vezes se parece com a acne e com outros distúrbios da pele. É, muitas vezes, conhecida como acne adulta.

A causa da rosácea é desconhecida, mas algumas pessoas podem ter propensão para desenvolver esse distúrbio.

Alimentos muito condimentados, álcool e bebidas quentes podem desencadear exacerbações. Outros desencadeantes podem incluir luz solar, protetor solar, estresse emocional, clima frio ou quente, exercícios, vento, cosméticos e banhos quentes.

Alguns medicamentos, como a amiodarona, corticosteroides aplicados sobre a pele ou inalados pelo nariz, bem como doses elevadas de vitaminas B6 e B12 podem agravar a rosácea.

Sintomas de rosácea A rosácea afeta apenas o rosto e o couro cabeludo. Ela tem quatro fases: Fase pré-rosácea (fase 1): a pele nas bochechas e no nariz fica ruborizada, mas por períodos mais longos do que o normal, e pode pinicar.

Fase vascular (fase 2): a pele parece vermelha e inchada, com pequenos vasos sanguíneos visíveis próximos à superfície (chamados telangiectasias).

Fase inflamatória (fase 3): frequentemente ocorrem pequenas espinhas, às vezes com um pouco de pus (chamadas pústulas).

Fase tardia (fase 4): em algumas pessoas, a pele ao redor do nariz às vezes engrossa, tornando-o vermelho e bulboso (chamado rinofima). Exemplos de rosácea Rosácea Na rosácea, o rosto pode ficar vermelho e desenvolver espinhas e pústulas. Fotografia fornecida pelo Dr. Thomas Habif. Rosácea vascular Esta fotografia mostra vermelhidão e telangiectasias nas bochechas de uma mulher que apresenta rosácea vascular. © Springer Science+Business Media Rosácea inflamatória Esta fotografia mostra vermelhidão intensa e pequenas espinhas sólidas (pápulas) em uma mulher que apresenta rosácea inflamatória. Também estão presentes protuberâncias superficiais que contêm pus (pústulas), mas elas são tênues. ... leia mais © Springer Science+Business Media Rinofima de rosácea Esta fotografia mostra rinofima, caracterizada por pele espessada e aumento do tamanho do nariz, em uma pessoa que tem rosácea. ... leia mais © Springer Science+Business Media Rosácea Na rosácea, o rosto pode ficar vermelho e desenvolver espinhas e pústulas. Fotografia fornecida pelo Dr. Thomas Habif. Rosácea vascular Esta fotografia mostra vermelhidão e telangiectasias nas bochechas de uma mulher que apresenta rosácea vascular. © Springer Science+Business Media Rosácea inflamatória Esta fotografia mostra vermelhidão intensa e pequenas espinhas sólidas (pápulas) em uma mulher que apresenta rosácea inflamatória. Também estão presentes protuberâncias superficiais que contêm pus (pústulas), mas elas são tênues. ... leia mais © Springer Science+Business Media Rinofima de rosácea Esta fotografia mostra rinofima, caracterizada por pele espessada e aumento do tamanho do nariz, em uma pessoa que tem rosácea. ... leia mais © Springer Science+Business Media A rosácea que afeta os olhos (chamada rosácea ocular) muitas vezes acompanha a rosácea que afeta a face. Os sintomas de rosácea ocular podem incluir inflamação das pálpebras, membrana conjuntiva, íris, esclera e córnea ou uma combinação que provoca coceira, uma sensação de algo no olho (sensação de corpo estranho), vermelhidão e inchaço do olho. Rosácea ocular Ocultar detalhes Esta foto mostra vermelhidão nos dois olhos com pálpebras vermelhas e inchadas em uma pessoa com rosácea ocular. © Springer Science+Business Media

Diagnóstico de rosácea Exame médico Os médicos baseiam o diagnóstico de rosácea no aspecto típico da erupção cutânea. Não há testes específicos. A idade da pessoa quando os sintomas aparecem pela primeira vez e a ausência de comedões e cravos ajudam a distinguir a rosácea da acne.