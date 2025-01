Evitar cremes dentais com flúor e corticosteroides que são aplicados sobre a pele

Antibióticos

As pessoas com dermatite perioral devem parar de usar creme dental com flúor e corticosteroides que são aplicados sobre a pele. Alguns cosméticos oleosos, especialmente os hidratantes, tendem a piorar o distúrbio e também devem ser interrompidos.

Os médicos prescrevem cremes ou géis antibióticos ou tetraciclinas ou outros antibióticos tomados por via oral. Os antibióticos podem ser suspensos logo após a erupção cutânea desaparecer. Se estes não curarem a erupção e o distúrbio for particularmente grave, a isotretinoína, um medicamento específico para a acne, pode ser eficaz.

Pimecrolimo (um medicamento que suprime o sistema imunológico) em creme pode ser usado para pessoas com mais de 2 anos de idade.