Para a maioria das pessoas, as úlceras de decúbito causam dor e coceira. No entanto, nas pessoas com os sentidos entorpecidos, até mesmo as úlceras graves podem ser indolores.

As úlceras de decúbito são classificadas em quatro estágios (1 a 4) de acordo com a gravidade dos danos nos tecidos moles. Úlceras de decúbito nem sempre progridem de estágios leves para graves. Às vezes, o primeiro sinal visível é uma úlcera de estágio 3 ou 4.

Estágio 1: Na pele clara, a pele fica vermelha ou rosada. Na pele escura, pode não haver alterações na cor da pele.

A pele pode também ficar mais quente, mais fria, mais firme, mais macia ou mais sensível do que a pele não afetada pela pressão. Nesse estágio, uma úlcera ainda não está efetivamente presente (a pele está íntegra).

Estágio 2: a úlcera de decúbito é superficial, com uma base rosada a vermelha. Pode haver perda de pele e podem surgir bolhas. Não é possível ver tecidos mais profundos sob a ferida.

Estágio 3: a pele sobre a ferida fica desgastada. Às vezes, a ferida desce para a camada de gordura, mas não é possível ver estruturas mais profundas sob a ferida, como músculos e ossos.

Estágio 4: A pele é completamente esgarçada, deixando as estruturas profundas visíveis sob a ferida, como músculos, tendões e ossos.

Exemplos de úlceras de decúbito de estágios 1 a 4 Úlcera de decúbito em estágio I (nádegas) Esta fotografia de uma úlcera de decúbito em estágio I mostra vermelhidão, mas nenhuma ruptura na pele. Fotografia de Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies; usada sob permissão. Úlcera de decúbito em estágio II (nádegas) Esta fotografia mostra uma úlcera de decúbito em estágio II na região superior da nádega direita (seta). Não é possível ver os tecidos sob a ferida. ... leia mais BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY Úlcera de decúbito em estágio III (calcanhar) Esta imagem mostra uma úlcera de decúbito profunda no calcanhar em estágio III, de cicatrização lenta. O tecido foi esgarçado através da camada superficial. A cicatrização mais escura esconde os tecidos mais profundos. ... leia mais DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Úlcera de decúbito em estágio III (base da coluna) Esta fotografia de uma úlcera de decúbito em estágio III mostra uma ferida mais profunda na base da coluna. Podem ser vistos tecidos e gordura sob a ulceração. ... leia mais DR BARRY SLAVEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Úlcera de decúbito em estágio IV (joelho) Esta fotografia de uma úlcera de decúbito em estágio IV mostra estruturas profundas visíveis, como os tendões e a articulação. ... leia mais Fotografia de Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies; usada sob permissão.

Não classificável: às vezes, os médicos não conseguem determinar em que estágio está uma úlcera de decúbito. Por exemplo, úlceras de decúbito que estão cobertas de detritos ou com uma camada espessa e crostosa (escara) não podem ser estadiadas, a menos que os detritos ou a escara sejam removidos.

Lesão de pressão em tecidos profundos: Essas lesões são áreas de coloração arroxeada a marrom, de pele lesionada ou intacta, ou bolhas cheias de sangue que são causadas por danos aos tecidos moles subjacentes. A área pode ser mais firme, mais macia, mais quente ou mais fria do que o tecido ao redor.

Lesão de pressão relacionada a dispositivos médicos: Essas lesões resultam do uso de dispositivos concebidos e aplicados para fins de tratamento. O uso prolongado de dispositivos médicos, especialmente se estiverem mal colocados ou mal ajustados, pode causar lesão na pele ou membranas mucosas (as superfícies úmidas ou revestimento interno de algumas partes do corpo).

Por exemplo, máscaras ou cateteres nasais usados por pessoas que precisam de oxigênio podem causar úlceras de pressão na ponte do nariz, nas orelhas, na parte de trás da cabeça ou em qualquer local em que a máscara ou o tubo esteja aplicando pressão. Dentaduras mal ajustadas ou um tubo endotraqueal inadequadamente fixado podem causar úlceras de decúbito no interior da boca. As lesões tipicamente assumem o padrão ou formato do dispositivo.

Os médicos geralmente são capazes de determinar um estágio para lesões de pressão relacionadas a dispositivos médicos na pele, mas não nas membranas mucosas.