Tumores bucais

Diversos tumores não cancerosos podem ocorrer dentro e ao redor da boca. Um nódulo persistente ou área elevada na gengiva deve ser avaliada por um dentista. Esse nódulo pode ser causado por um abscesso da gengiva, de um dente ou por irritação. Mas, como alguns tumores anômalos no interior ou ao redor da boca podem ser malignos, os tumores devem ser examinados por um médico ou dentista imediatamente.

Tumores não cancerosos devido a irritação são relativamente comuns e, se necessário, podem ser removidos com cirurgia. Entre 10 a 40% das pessoas, os tumores não cancerosos na gengiva reaparecem por causa de irritações permanentes. Às vezes, essa irritação pode resultar em alterações pré-cancerosas, sobretudo se persistir durante muito tempo.

As verrugas normais (verrucae vulgaris) podem infectar a boca se uma pessoa chupar ou mastigar uma verruga que esteja crescendo em um dedo. Um tipo diferente de verruga também causado pelo papilomavírus humano – uma verruga genital – pode ser transmitido para a boca por sexo oral. Entre os vários métodos usados para remover verrugas (consulte Verrugas: Tratamento), a remoção cirúrgica é o método preferido para verrugas bucais.

A candidíase é uma infecção fúngica de áreas úmidas da pele e de outras áreas úmidas (como a boca e a vagina). Na boca, muitas vezes, ela aparece como manchas esbranquiçadas, parecidas com queijo. A candidíase gruda fortemente às membranas mucosas e quando é removida, deixa uma mancha vermelha. A candidíase é mais comum entre as pessoas com diabetes ou um sistema imunológico suprimido e naquelas que estão usando antibióticos.

Um tórus é uma projeção arredondada do osso que cresce lentamente formando-se no meio do céu da boca (tórus palatino) ou na mandíbula inferior pelo lado da língua (tórus mandibular). Este tumor é comum e inofensivo. Mesmo um grande tumor pode não ser tratado, a menos que haja escoriações ao comer ou a pessoa precise de uma dentadura que cubra a área. Múltiplos tumores ósseos, especialmente ao longo do ângulo da mandíbula inferior, podem indicar a síndrome de Gardner, um distúrbio hereditário do trato digestivo em que a pessoa tem inúmeros pólipos no cólon que muitas vezes se tornam cancerosos.

Os ceratoacantomas são tumores que se formam nos lábios e outras áreas expostas ao sol, tais como rosto, testa e mãos. Um ceratoacantoma geralmente cresce até cerca de 1 a 3 centímetros ou mais de diâmetro em um ou dois meses. Em seguida, começa a diminuir depois de alguns meses e pode acabar desaparecendo sem tratamento. Antigamente, todos os ceratoacantomas eram considerados não cancerosos, porém, agora, alguns especialistas consideram os que não diminuem de tamanho como tumores cancerosos de crescimento lento e recomendam que sejam extraídos.

Cistos (inchaços ocos, cheios de líquidos) de muitos tipos podem causar dor e inchaço na mandíbula. Muitas vezes, eles estão ao lado de um dente do siso encravado e pode destruir áreas consideráveis do maxilar, quando crescem. Certos tipos de cistos são mais prováveis de retornar após a remoção cirúrgica. Vários tipos de cistos podem se desenvolver no assoalho da boca. Em geral, cistos são removidos cirurgicamente, porque tornam a deglutição desconfortável ou porque têm aspecto desagradável. O cisto mais frequente ocorre no lábio e se chama mucocele ou cisto mucoso de retenção. É normalmente o resultado da mordida acidental do lábio (inferior) e ocorre quando a secreção de saliva na boca a partir de uma glândula salivar menor está obstruída. Muitas mucoceles desaparecem em uma ou duas semanas, mas podem ser removidas cirurgicamente, caso causem irritação.

Odontomas são crescimentos exagerados de células de formação dos dentes que se parecem com dentes a mais, pequenos e deformados, ou com uma massa grande de material dentário. Nas crianças, podem ficar no meio do caminho quando os dentes normais nascem. Em adultos, podem desalinhar os dentes. Se os odontomas ficarem grandes, eles também poderão causar o aumento de tamanho da parte superior ou inferior da mandíbula. De forma geral, eles são removidos cirurgicamente.

A maioria (75 a 80%) dos tumores das glândulas salivares são não cancerosos, de crescimento lento e indolores. Eles geralmente aparecem na forma de uma protuberância única, móvel, macia, sob a pele de aparência normal ou sob o revestimento (mucosa) do interior da boca. Por vezes, quando estão secos e cheios de líquido, ficam firmes. O tipo mais comum (denominado tumor misto ou adenoma pleomórfico) ocorre principalmente em mulheres acima de 40. Este tipo pode se tornar canceroso e deve ser removido cirurgicamente. A menos que seja completamente removido, é provável que este tipo de tumor volte. Outros tipos de tumores não cancerosos também podem ser removidos cirurgicamente, mas são menos prováveis de se tornarem cancerosos ou de crescerem novamente após serem removidos.