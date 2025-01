Mudanças de cor e manchas na boca

Texas A&M University, College of Dentistry

As alterações de cor na boca podem ser causadas por

Doença do organismo como um todo (sistêmica)

Quadros clínicos bucais

As doenças sistêmicas que podem causar mudanças de cor na boca incluem as seguintes:

A anemia (baixo número de células sanguíneas) pode fazer com que o revestimento da boca tenha uma cor pálida em vez da cor avermelhada clara normal.

O sarampo, uma doença viral, pode causar a formação de manchas na parte interna das bochechas. Essas manchas, conhecidas como manchas de Koplik, são semelhantes a minúsculos grãos de areia branco-acinzentada com um contorno vermelho.

A doença de Addison e certos tipos de câncer (como o melanoma maligno) também podem produzir mudanças de cor com áreas escuras.

Quem sofre de síndrome da imunodeficiência adquirida pode apresentar placas arroxeadas no palato causadas pelo sarcoma de Kaposi.

Pequenos pontos vermelhos (chamados petéquias) no palato (céu da boca) podem ser sinal de uma alteração sanguínea ou mononucleose infecciosa.

Os quadros clínicos bucais que causam alteração da cor podem ou não representar um problema. Por exemplo, as manchas brancas que surgem em qualquer parte da boca podem ser resíduos de alimentos de limpeza fácil. As manchas brancas também podem ser causadas por morder a bochecha ou por atritar as bochechas ou a língua em uma parte afiada de um dente ou obturação. Vários quadros clínicos podem causar áreas brancas (como uma infecção por fungos [candidíase]), dobras brancas espessas (um quadro hereditário chamado nevo branco esponjoso), uma linha branca que percorre o interior da bochecha oposta aos dentes (linha alba) ou uma área branca acinzentada no revestimento interno da bochecha (leucoedema).

Áreas brancas persistentes devem ser avaliadas por um dentista ou médico, pois podem ser um sinal precoce de câncer bucal. Áreas vermelhas persistentes (chamadas eritroplaquia) também podem ser um sinal de câncer bucal.

