Má oclusão

Há muitas causas graves do desalinhamento dos dentes:

Não correspondência de tamanho entre mandíbula e dentes

Hábito de chupar o dedo e/ou a deglutição atípica

Perda de dentes

Certos defeitos de nascença da mandíbula

A causa mais comum do desalinhamento dos dentes é quando a mandíbula é pequena demais para o tamanho dos dentes. Uma pequena discrepância no tamanho faz com que os dentes fiquem muito juntos, causando assim, um desalinhamento.

Pessoas que têm o hábito de chupar o dedo ou empurrar a língua contra os dentes da frente podem causar a projeção dos dentes da frente.

Uma perda permanente do dente cria uma lacuna para onde os dentes próximos podem se deslocar, causando o desalinhamento a menos que o dentista coloque uma ponte, implante ou prótese parcial na lacuna. Normalmente, os dentes que os bebês perdem são rapidamente substituídos por dentes permanentes. No entanto, se as crianças perdem um dente de leite cedo demais (como por causa de uma lesão), os dentes próximos podem se movimentar, causando o desalinhamento.

Defeitos de nascença da mandíbula e fraturas na mandíbula muitas vezes causam desalinhamento.