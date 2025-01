Estomatite aftosa recorrente

Os sintomas normalmente começam com dor ou ardor, seguidos em 1 ou 2 dias por uma afta. Nunca há uma bolha. A dor é grave – muito maior do que era de se esperar de algo tão pequeno – e dura de 4 a 7 dias. As aftas quase sempre são tecidos macios e flácidos, como os do lado de dentro dos lábios ou da bochecha, ou na língua, ou no assoalho da boca, no palato mole ou na garganta. As aftas aparecem como manchas rasas, redondas e ovais, com o centro amarelo-acinzentado e a borda vermelha. Em geral, as aftas são pequenas, com cerca de 1/8 a 3/8 polegadas (menos de 1 centímetro de diâmetro), e geralmente aparecem em grupos de duas ou três. Elas geralmente desaparecem sozinhas dentro de 10 dias e não deixam cicatrizes. Aftas maiores, com cerca de ½ a 1½ polegada (menos de 3 centímetros de diâmetro), são menos comuns. Essas úlceras maiores não têm um formato padrão, podem levar várias semanas para curar e frequentemente deixam marcas.

Pessoas com uma erupção grave também podem ter febre, linfonodos inchados no pescoço e um sentimento de desconforto.