Osteonecrose da mandíbula relacionada ao uso de medicamentos (ONMRM) (ONMRM) Por Texas A&M University College of Dentistry John Safar , DDS, MAGD, ABGD , Revisado/Corrigido: nov. 2024

A osteonecrose da mandíbula relacionada à medicação (ONMRM) é a morte óssea de áreas dos maxilares superior e inferior (expostos através do tecido gengival) que ocorre em pessoas com histórico ou uso contínuo de certos medicamentos. Ela pode ocorrer com ou sem dor.

A ONMRM é um quadro clínico raro e potencialmente debilitante caracterizado pela não cicatrização óssea em pessoas que tomaram ou estão tomando medicamentos para osteoporose ou para outros quadros clínicos ósseos, particularmente bifosfonatos. A ONMRM também pode ocorrer em pessoas que tomam medicamentos anticâncer que inibem o crescimento de novos vasos sanguíneos. Esse quadro clínico difere da osteorradionecrose, que é um quadro clínico semelhante causado pela radiação de cabeça e pescoço, e da osteonecrose da mandíbula (ONM), que ocorre sem uma causa relacionada a medicamentos. A ONMRM pode ocorrer espontaneamente ou após uma extração dentária, ou lesão de um dente ou da mandíbula. O maxilar inferior (mandíbula) é mais frequentemente afetado devido ao seu fornecimento de sangue menor, quando comparado ao maxilar superior (maxilar). Em alguns casos, a ONMRM pode ser uma forma de infecção óssea chamada osteomielite em vez de osteonecrose verdadeira, particularmente quando se desenvolve após o uso de bifosfonatos. A maioria dos casos de ONMRM ocorre em pessoas com câncer que foi tratado com altas doses de bifosfonatos na veia. Também existem relatos de pessoas que recebem bifosfonatos orais para osteoporose pós-menopausa apresentando ONMRM. O risco geral de ONMRM em pessoas nesta segunda categoria é muito baixo. No entanto, os médicos incentivam qualquer pessoa que precise de cirurgia oral a fazê-la antes de iniciar a terapia com bifosfonatos e praticar uma boa higiene oral e receber cuidados odontológicos regulares enquanto estiver tomando bifosfonatos. Sinais e sintomas de ONMRM A osteonecrose da mandíbula relacionada à medicação pode estar presente por longos períodos sem causar nenhum sintoma. Os sintomas típicos incluem dor e secreção purulenta do osso exposto, geralmente no maxilar inferior (mandíbula) ou, muito menos frequentemente, no maxilar superior (maxilar). Pode haver o envolvimento de dentes e gengivas. Podem surgir fístulas, que são canais anormais que drenam pus. Diagnóstico de ONMRM Avaliação médica O médico diagnostica a osteonecrose da mandíbula relacionada a medicação quando existe osso necrótico (morto) exposto na mandíbula por pelo menos 8 semanas. Tratamento de ONMRM Desbridamento limitado (remoção de tecido danificado ou morto)

Antibióticos

Enxaguantes bucais antibacterianos (por exemplo, aqueles contendo clorexidina) Como o tratamento da osteonecrose da mandíbula relacionada a medicamentos (ONMRM) é desafiador, ele deve ser controlado por um cirurgião oral com experiência no tratamento da ONMRM. Como a remoção cirúrgica da área afetada da mandíbula pode piorar o quadro clínico, o médico geralmente não a recomenda como tratamento inicial.