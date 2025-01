Revisado/Corrigido: out. 2022

Um deslocamento da mandíbula (luxação da mandíbula) normalmente é um problema dentário urgente muito doloroso que requer atenção imediata de um médico ou dentista. A pessoa não consegue fechar a boca e a mandíbula pode ficar torcida para um dos lados. O deslocamento da mandíbula é causado ocasionalmente por uma lesão, mas normalmente é causado pela abertura excessiva da boca (por exemplo, ao bocejar, morder um sanduíche grande, vomitar ou durante um procedimento dentário).

O deslocamento é mais provável de ocorrer em pessoas que tiveram deslocamentos anteriores ou que tenham frouxidão da mandíbula (hipermobilidade), que pode resultar de um distúrbio temporomandibular.

O médico ou dentista normalmente manobra o queixo de volta ao lugar com a mão (redução manual).

Colocando uma mandíbula deslocada de volta ao seu lugar

Bandagem de Barton

Logo que a mandíbula estiver de volta ao lugar, os médicos, às vezes, aplicam uma bandagem de Barton (consulte a figura bandagem de Barton) para limitar o movimento da mandíbula e prevenir outro deslocamento enquanto não se resolver a inflamação na articulação da mandíbula. Além disso, as pessoas são aconselhadas a evitar a abertura da boca por pelo menos 6 semanas. Ao antecipar o bocejo, as pessoas devem colocar o punho sob o queixo para evitar que a boca se abra demais. Devem também cortar os alimentos em pequenos pedaços. Para as pessoas que tiverem mais de um deslocamento, pode ser necessária uma cirurgia para reduzir o risco de deslocamentos futuros. Por exemplo, os ligamentos que ligam a mandíbula ao crânio (em uma articulação temporomandibular) podem ser encurtados, apertando assim a articulação.