Introdução aos problemas dentários urgentes

Certos problemas dentários exigem um tratamento imediato para aliviar o desconforto e minimizar os danos às estruturas da boca. Alguns problemas dentários urgentes incluem

Para aliviar a maioria das dores e desconfortos dentais, as pessoas podem usar acetaminofeno ou medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (como o ibuprofeno) por via oral. Para aliviar a dor grave, as pessoas podem precisar combinar estes medicamentos com uma prescrição mais poderosa de analgésicos opioides, como a codeína, a hidrocodona ou a oxicodona. Para aliviar a dor resultante de um procedimento cirúrgico, as pessoas podem alternar entre ibuprofeno e acetaminofeno a cada três horas por um curto período de tempo.

Para tratar as infecções causadas por problemas dentários, os médicos e os dentistas dão penicilina, amoxicilina, azitromicina ou clindamicina.

Pessoas com determinadas doenças cardíacas ou algumas pessoas que tenham um sistema imunológico debilitado e uma prótese articular recebem antibióticos para prevenir infecções cardíacas (endocardite) ou articulares que podem surgir em decorrência de alguns procedimentos dentários invasivos.